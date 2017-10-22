Йеменской журналистке отказали во въезде в США для получения премии

Известной журналистке из Йемена Афре Насер отказали во въезде в США для получения награды, присужденной ей Комитетом по защите журналистов (КЗЖ).

В сентябре КЗЖ объявил, что вручит присуждаемую им Международную премию за свободу прессы за 2017 год Насер, которая живет в изгнании в Швеции.

Хотя Насер имеет шведское гражданство и обоснованную причину для поездки в США, ей отказали в выдаче визы, возможно, в связи с указом президента США Дональда Трампа об ограничениях на въезд для жителей Йемена.

«Хотя у меня есть веские причины для поездки в США и участия в [церемонии] КЗЖ, две моих заявки на визу США были отклонены американским посольством в Стокгольме. Сейчас я подаю третью заявку, но не питаю оптимизма», – написала Насер в своем блоге в пятницу.

«Предложенный запрет на въезд прошел через различные итерации, но я уверена, что именно из-за него были отклонены мои заявки на визу, поданные в посольство США в Стокгольме», – написала она.

Насер надеется получить награду нью-йоркской организации на церемонии, которая пройдет 15 ноября. В 2011 году она обратилась к Швеции с просьбой о предоставлении убежища после получения угроз убийством в связи с ее записями в блоге и публикаций с критикой режима в Йемене.

Комитет по защите журналистов отметил, что последние шесть лет она продолжала писать о войне, находясь в Стокгольме.