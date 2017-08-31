Пентагон назвал новую численность войск США в Афганистане

ВАШИНГТОН – Пентагон сообщил, что в настоящее время в Афганистане несут службу примерно 11 тысяч американских военных, а не 8400, как ведомство сообщало ранее.

Публикации более высокого числа предшествовал призыв министра обороны Джима Мэттиса к более точной оценке численности войск на фоне работы администрации Дональда Трампа над новой политикой США по Афганистану.

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт сообщила журналистам в среду, что оценка численности контингента в 11 тысяч человек основана на упрощенной методологии учета, обеспечивающей более значительную «транспарентность» при одновременном «повышении способности командиров адаптироваться к ситуации на поле боя».

Более низкий показатель, приведенный выше, исключал военнослужащих, направленных в Афганистан на срок менее 120 дней. Это могли быть военные, оказывавшие временную боевую поддержку или задействованные в восстановлении военной техники и имущества.

Директор по персоналу Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заявил, что новая методология учета военнослужащих на местах опирается на оценки, а не на точную численность.

Новая цифра в 11 тысяч военнослужащих не включает дополнительные войска, которые Мэттис может направить в Афганистан в соответствии с новой военной стратегией.

Маккензи сообщил, что решение об общей численности войск на ближайшие недели и месяцы пока не принято.

Официальные лица высказывали предположение, что в будущем американский контингент в Афганистане может увеличиться на 4 тысячи человек.