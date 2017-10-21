Всплеск терроризма в Афганистане

Как сообщает министерство обороны Афганистана, в субботу, 21 октября, террорист-самоубийца привел в действие взрывное устройство неподалеку от здания военной академии в Кабуле, в результате чего не менее 15 курсантов погибло. Этот теракт в столице страны стал вторым за последние два дня – накануне, в пятницу, террорист подорвал себя в шиитской мечети в западном районе Кабула, в результате чего погибли более 50 человек, и десятки – получили ранения. Ответственность за этот взрыв взяло на себя «Исламское государство», однако доказательств, подтверждающих его причастность, представлено не было.

Как сообщил «Голосу Америки» глава местного отделения полиции, в субботу, в 4 часа пополудни террорист подошел к микроавтобусу, в котором находились курсанты, у главного въезда в Военную академию Маршала Фахима, и детонировал взрывное устройство – «жилет самоубийцы». Как подтвердил пресс-секретарь минобороны Давлат Вазири, помимо 15 погибших, не менее четырех прохожих получили ранения. Полиция оцепила квартал, ведется расследование. На настоящий момент никто не признал ответственности за этот теракт, однако ранее за атаками на представителей афганской армии и сил международной коалиции чаще стояли боевики Талибана.

Последним инцидентам в Кабуле предшествовал еще один теракт в центральной провинции страны Гур – также в мечети. В пятницу во время вечерней молитвы, которую проводил бывший проповедник-джихадист, перешедший на сторону центрального правительства, в мечеть ворвался террорист-смертник. Афганские власти подтвердили «Голосу Америки» гибель по меньшей мере 20-ти человек.

За минувшую неделю в Афганистане погибли почти 200 человек – в основном, сотрудники сил безопасности. Октябрь стал одним из худших месяцев за последний год.