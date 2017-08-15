«Талибан» призвал Трампа вывести войска из Афганистана

ИСЛАМАБАД - Группировка «Талибан» во вторник призвала президента США Дональда Трампа вывести все войска из Афганистана, проявив себя как «ответственного» лидера, и перестать прислушиваться к «марионеткам» в Кабуле.

В так называемом «открытом письме» к американскому лидеру исламистская группировка заявила, что «ряд разжигателей войны из числа конгрессменов и генералов» оказывают давление на Трампа, чтобы тот продолжал афганский конфликт, «потому что хотят сохранить свои военные привилегии».

В Афганистане в настоящий момент находится около 8 400 американских военнослужащих, которые помогают готовить местные силы и дают им консультации в рамках военной коалиции под руководством НАТО, а также ведут контртеррористические операции.

«Если вам не удалось выиграть афганскую войну с дисциплинированными войсками США и НАТО, передовыми технологиями, опытными генералами, последовательными стратегиями и мощной экономикой, вам никогда не удастся сделать это с наемниками, скандально известными фирмами-подрядчиками и аморальными марионетками», – говорится в письме «Талибана».

Официальный представитель группировки Забиулла Моджахед разослал письмо СМИ, в том числе «Голосу Америки».

Разрабатывая новую стратегию по Афганистану, администрация Трампа рассматривает различные варианты, от вывода войск до усиленного привлечения частных компаний в сфере безопасности, чтобы помочь афганским силам безопасности отбить у «Талибана» захваченные территории.

«Мы заметили, что вы понимаете ошибки ваших предшественников и задались целью тщательно продумать вашу новую стратегию в Афганистане», – заявляют боевики.

«Вы также не должны препоручать афганский вопрос подстрекающим к войне генералам, но должны принять решение, после которого вы останетесь в истории как борец за мир», – говорится в письме. Талибы также утверждают, что американские генералы «скрывают» количество потерь, которые группировка наносит американским войскам.

В письме говорится, что афганский конфликт может быть разрешен путем вывода из страны возглавляемых США «оккупационных» войск.

«Следовательно, для вас, как ответственного президента США, было бы лучше понять реалии и затем принять решения, на них основанные», – заявляют талибы.

Командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон запросил несколько тысяч дополнительных военнослужащих, чтобы помочь афганским силам преодолеть «тупиковую ситуацию» в борьбе с «Талибаном». Некоторые влиятельные конгрессмены-республиканцы поддержали призыв к усилению военного присутствия.

«Талибан» с начала 2017 года достигает беспрецедентных военных успехов и наносит серьезные потери афганским силам. Боевики также взяли в осаду главные города нескольких провинций и заблокировали многие крупные автомобильные трассы.

«Вы должны понимать, что эти отвратительные продажные люди не заботятся ни о ваших интересах, ни об интересах собственной страны. Единственное, что их волнует – это сохранение собственных позиций во власти и удовлетворение личных интересов», – заявили талибы об афганском правительстве.

По словам критиков, укреплению влияния «Талибана» способствовала коррупция в афганских институтах, связанных с безопасностью, и усиливающееся политическое соперничество в рядах правительства национального единства под руководством президента Ашрафа Гани.

Афганские власти пока никак не прокомментировали письмо талибов, как и администрация Трампа.

Забиулла Моджахед в свою очередь назвал «безосновательной пропагандой» сообщения о том, что он был ранен в ходе операции афганских сил в провинции Фарьяб на севере страны.

Командир региональной группировки вооруженных сил во вторник заявил журналистам, что Моджахед получил «серьезные ранения», однако в прошлом аналогичные заявления властей не подтверждались.