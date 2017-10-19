Талибан атаковал военную базу в Кандагаре: не менее 43 военных погибли

Десять нападавших талибов были уничтожены
Министерство обороны Афганистана сообщило, что по крайней мере 43 военнослужащих погибли в четверг, после того как силы Талибана штурмовали военную базу на юге страны.
Девять военнослужащих получили ранения в результате штурма базы в Кандагаре, который произошел ранним утром. Судьба еще шестерых солдат неизвестна.
Министерство сообщило, что 10 нападавших талибов были убиты.
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