Талибан атаковал военную базу в Кандагаре: не менее 43 военных погибли

Министерство обороны Афганистана сообщило, что по крайней мере 43 военнослужащих погибли в четверг, после того как силы Талибана штурмовали военную базу на юге страны.

Девять военнослужащих получили ранения в результате штурма базы в Кандагаре, который произошел ранним утром. Судьба еще шестерых солдат неизвестна.

Министерство сообщило, что 10 нападавших талибов были убиты.