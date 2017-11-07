НАТО готово увеличить численность контингента в Афганистане на 3000 человек

Страны НАТО готовы к тому, чтобы в четверг договориться об увеличении численности военнослужащих в рамках миссии альянса в Афганистане примерно на три тысячи человек.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Примерно половина новых военнослужащих прибудут из США, а другая половина – из остальных стран НАТО и стран-партнеров, сообщил Столтенберг журналистам.

Его заявление прозвучало накануне встречи министров обороны стран альянса, которое пройдет на этой неделе.