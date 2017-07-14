ВВС США уничтожили одного из главарей «ИГ» в Афганистане

Один из главарей «Исламского государства» в Афганистане был убит в результате авиаудара ВВС США. Это второй случай успешного уничтожения высших руководителей группировки за прошедшие 4 месяца и третий – за прошедший год.

В пятницу представители ВС США заявили, что Абу Сайед был убит 11 июля в результате авиаудара по штабу боевиков на северо-востоке афганской провинции Кунар. Вместе с ним были уничтожены еще 35 членов «ИГ». В ходе операции погибли двое военнослужащих США.

Сайед возглавил группировку в конце апреля - начале мая этого года после того, как в ходе рейда ВС США и Афганистана в провинции Нангархар был уничтожен его предшественник, Абдул Хасиб.