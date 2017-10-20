Теракт в мечети Кабула: погибли более 40 человек

Афганские власти сообщают, что в результате взрыва в мечети Кабула погибли по меньшей мере 40 человек и еще десятки получили ранения. Местные жители утверждают, что на самом деле жертв гораздо больше.

Очевидцы нападения и сотрудники службы безопасности Афганистана сообщили «Голосу Америки», что смертник проник в Мечеть имама Замана в западном районе «Дашти Бархх» вечером в пятницу и привел в действие взрывное устройство. Среди погибших есть женщины и дети.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт. Власти подозревают, что за взрывом стоит «Исламское государство», которое недавно осуществило ряд терактов – во время богослужения шиитов в Кабуле и других районах Афганистана.

За несколько часов до последнего инцидента в Кабуле в центральной провинции страны Гхор произошел еще один теракт – также в мечети. Афганские власти подтвердили «Голосу Америки» гибель по меньшей мере 20-ти человек, при этом число раненых уточняется. Как сообщили официальные источники, бывший афганский проповедник-джихадист, перешедший на сторону центрального правительства, вел вечернюю молитву в момент, когда в мечеть ворвался смертник. Никто не взял на себя ответственность за это нападение.

За минувшую неделю в Афганистане погибли почти 200 человек – в основном, сотрудники сил безопасности. Октябрь стал одним из худших месяцев за последний год.

Среди крупных терактов – нападение талибов в Кандагаре в четверг 19 октября, в результате которого погибли по меньшей мере 43 афганских солдата, а база Национальной армии Афганистана в районе Майванд была почти уничтожена.

Во минувший вторник в результате двойной атаки смертников на полицейский штаб в восточной провинции Пактия погибли по меньшей мере 60 человек, и еще 300 получили ранения. Среди погибших – начальник полиции Пактии. Еще один теракт в этот же день – в соседней провинции Газни – унес жизни по меньшей мере 20-ти человек.