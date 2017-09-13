Взрыв у кабульского стадиона: среди пострадавших – сотрудники полиции

Террорист-смертник взорвал себя у входа на кабульский стадион во время матча по крикету, убив, как минимум, трех человек и ранив пятерых. Об инциденте, имевшем место в среду во второй половине дня, сообщила афганская полиция.

По словам представителя полиции, среди пострадавших есть сотрудники правоохранительных органов.

Афганское объединение игроков в крикет подтвердило, что спортсмены находятся в безопасности и что внутри стадиона никто не пострадал.

Тем не менее, по словам официальных лиц, взрыв вынудил организаторов прекратить матч.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.

Двухнедельный турнир по крикету начался в понедельник. Напомним, что на протяжении последних месяцев в афганской столице имели место теракты, ответственность за которые взяли на себя талибы и представители местных группировок, связывающих себя с «Исламским государством».