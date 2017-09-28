Абэ распустил нижнюю палату японского парламента

Ранее премьер-министр назначил досрочные выборы на 22 октября
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг официально распустил нижнюю палату парламента.
Роспуск произошел через три дня после того, как Абэ неожиданно объявил о проведении досрочных выборов 22 октября. Премьер-министр хочет воспользоваться ростом своей популярности среди избирателей на фоне обострения кризиса с Северной Кореей.
Победа на новых выборах позволит Абэ оставаться у власти по крайней мере до 2021 года.
Однако возглавляемая премьером правящая Либерально-демократическая партия сталкивается с неожиданно серьезным вызовом со стороны новой «Партии надежды» губернатора Токио Юрико Коикэ, о создании которой она официально объявила лишь в среду.
В новую партию вошли несколько законодателей как из ЛДП Абэ, так и из оппозиционной Демократической партии Японии. Хотя в ней видят возможного будущего премьер-министра, Коикэ заявила, что сама не будет баллотироваться в парламент.
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