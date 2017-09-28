Европа призывает Россию отменить приговор Ильми Умерову

МОСКВА — Организации, объединяющие европейские страны, в четверг осудили вынесение обвинительного приговора заместителю председателя Меджлиса крымских татар Ильми Умерову, которому 27 сентября было назначено наказание в 2 года содержания в колонии.

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей заявила 28 сентября в связи с вынесением приговора Ильми Умерову: «Европейский Союз не признает неправовую аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией и, следовательно, не признает этот «суд» и его решение. Вынесенный господину Умерову приговор является серьезным нарушением его прав, еще одним примером преследования крымско-татарского народа и дополнительным и явным свидетельством значительного ухудшения ситуации с правами человека на Крымском полуострове, что было недавно зафиксировано Верховным комиссаром ООН по правам человека в его докладе, опубликованном ранее на этой неделе».

Представитель ЕС подчеркнула, что Ильми Умеров осужден «за выражение несогласия с неправомерной аннексией Крымского полуострова», и отметила, что «этот приговор является нарушением международного гуманитарного права, и Европейский Союз ожидает, что он будет отменен».

«Европейский Союз остается тверд в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы вновь призываем к незамедлительному освобождению всех граждан Украины, незаконно задержанных на Крымском полуострове и в России» - говорится в заявлении пресс-службы Евросоюза.

Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине, немецкий парламентарий Аксель Фишер в четверг также высказал свое возмущение приговором Ильми Умерову: «Недопустимо, чтобы российские власти преследовали и задерживали граждан Украины за их противодействие незаконной аннексии Крыма со стороны Российской Федерации. Поэтому я призываю российские власти к немедленному и безоговорочному освобождению господина Умерова».

Ильми Умеров, в начале 2000-х годов бывший вице-спикером парламента Крыма, страдает несколькими заболеваниями, а многие юристы и правозащитники рассматривают приговор за «призывы к сепаратизму» как политически мотивированный.