Партнер «Радио Спутник» в США зарегистрировался в качестве иностранного агента

Американская компания Reston Translator LLC, предоставившая радиочастоту российскому «Радио Спутник» выполнила требование Министерства юстиции США, зарегистрировавшись в качестве иностранного агента.

В сопроводительном письме совладелец компании Джон Гарзилья сообщил, что требование о регистрации было получено еще 12 сентября. Reston Translator LLC, зарегистрирована в штате Вирджиния и принадлежит двум лицам – Барбаре и Джону Гарзилья, владеющими 49 и 51 процентами акций компании соответственно. Уставной фонд компании составил 10 тыс долларов.

Согласно лицензии, выданной Федеральной комиссией по коммуникациям США (FCC), компания имеет право на распространение радиосигнала на частоте 105,5 MHz в FM-дипазоне. Зона вещания, как отмечается в документе, покрывает «часть территории Вашингтона, округ Колумбия».

В 15-страничном письме Джон Гарзилья сообщил, что его компания действительно заключила договор с российской госкомпанией МИА «Россия Сегодня», и с июня 2017 года предоставляет услуги по трансляции программ «Радио Спутник» в США. При этом совладелец Reston Translator LLC привел ссылки на многочисленные судебные прецеденты, заявив, что выполняет требование о регистрации «иностранным агентом», но не согласен с позицией министерства.

«Reston Translator LLC выполняет «указания» «России Сегодня» не в большей степени, чем интернет-провайдер выполняет «указания» иностранного клиента, который «запрашивает» (и оплачивает) услуги широкополосной связи», – говорится в сопроводительном письме.

Джон Гарзилья также указал, что согласно условиям контракта, в период с июля 2017 по декабрь 2019 года компания Reston Translator должна получить от МИА «Россия Сегодня» 900 тысяч долларов, а сумма ежемесячного вознаграждения за ретрансляцию программ составляет 30 тысяч долларов.

Одновременно владелец компании подчеркнул, что не знает, получает ли МИА «Россия Сегодня» деньги от иностранного правительства, и не считает, что фирма Reston Translator была таким образом вовлечена в политическую деятельность.

В начале недели стало известно, что американская компания T&R Production, предоставляющая в США услуги по создания и трансляции видеопродукции для российского государственного телеканала RT, зарегистрировалась в качестве «иностранного агента». Согласно документам, ежегодные расходы компании в Соединенных Штатах составили более 40 млн долларов.

15 ноября Госдума РФ в третьем окончательном чтении приняла законопроект, позволяющий включать в список иностранных агентов любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество из-за границы, а также предоставляющее минюсту РФ право досудебной блокировки интернет-сайтов.

В отличии от американского закона, никак не препятствующего работе российских СМИ в США, закон, одобренный Государственной думой, позволяет под угрозой уголовного преследования полностью запретить деятельность любых зарубежных средств массовой информации на территории РФ.