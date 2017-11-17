Анджела Стент об американо-российских отношениях

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4119221.html
В рамках форума "Россия-Евразия", проводимого Университетом Джонса Хопкинса, профессор Джорджтаунского Университета Анджела Стент рассказала корреспонденту "Голоса Америки" Юлии Алиевой о том, как развиваются американо-российские отношения
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