Анджела Стент об американо-российских отношениях

В рамках форума "Россия-Евразия", проводимого Университетом Джонса Хопкинса, профессор Джорджтаунского Университета Анджела Стент рассказала корреспонденту "Голоса Америки" Юлии Алиевой о том, как развиваются американо-российские отношения