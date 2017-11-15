«Голос Америки» проверяет сообщения о расистских комментариях своего сотрудника

«Голос Америки» расследует сообщения СМИ о том, что один из сотрудников агентства публиковал в Интернете расистские, сексистские и гомофобные комментарии, используя псевдоним. Пока агентство проводит расследование, журналист находится в административном отпуске.

Отвечая на запросы СМИ, директор «Голоса Америки» Аманда Беннетт подчеркнула: «"Голос Америки” не потерпит расистских, сексистских или политически предубежденных заявлений в социальных сетях – будь (эти заявления) публичными или персональными. Наши правила не оставляют сомнений в том, что подобное поведение запрещено».

«Голос Америки» – международная медийная организация, финансируемая правительством США. Объем вещания «Голоса Америки» составляет приблизительно 1500 часов в неделю. Это – новости, информация, а также образовательные и культурные программы. Аудитория «Голоса Америки» составляет около 236 миллионов человек во всем мире. Устав агентства обязывает работающих в нем журналистов освещать события точно, объективно и всесторонне.