Стрельба в Калифорнии: пятеро погибших

По меньшей мере, пять человек погибли, и двое детей получили ранения во вторник в результате стрельбы, произошедшей в Северной Калифорнии. Инцидент начался в жилом доме и закончился в здании начальной школы.

По словам местных властей, стрелявший убит полицией.

Как минимум, семь пострадавших, сведения о состоянии которых пока не поступили, госпитализированы.

По данным местных СМИ, полиция ведет расследование в связи с выстрелами, прогремевшими около восьми часов утра вблизи начальной школы Ранчо Теама. Сообщается также, что расследование ведется и в других местах.

По словам Фила Джонсона – помощника местного шерифа, стрелявший выбирал цели произвольно.

Как пояснил Джонсон, беседуя с журналистами, один ребенок был застрелен на территории школы, другой – в грузовике, на котором он ехал вместе с женщиной, которая была ранена в результате стрельбы.

Местный житель по имени Брайан Флинт сказал журналистам, что стрелявшим был его сосед, которого Флинт знал лишь как «Кевина».

По словам Флинта, среди погибших – его сосед по комнате. Он сказал также, что стрелявший похитил принадлежавший ему грузовик. Флинт добавил, что он и его сосед по комнате сообщили властям, что «Кевин» вел себя, как психически ненормальный человек, и угрожал им.