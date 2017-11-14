Итоги встречи Волкера и Суркова в Белграде: работа будет продолжен

КИЕВ – В ходе третьей встречи специального представителя США Волкера и помощника президента России Суркова состоялось всестороннее обсуждение текущего положения дел в дипломатической сфере относительно усилий по прекращению военных действий в Донбассе.

Об этом по итогам переговоров 13 ноября 2017 года в Белграде специального представителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова сообщает сайт посольства США в России.

«Несмотря на то, что Соединенные Штаты и Россия имеют различные концепции о путях достижения мира, совместная работа в этом направлении будет продолжена. В соответствии с Минскими соглашениями существует необходимость сочетать политические меры с мерами в сфере безопасности», – отмечается в официальном заявлении.

Обе стороны, по данным американской стороны, проанализируют мнения, высказанные в ходе состоявшейся встречи, и обдумают дальнейшие пути решения этой задачи.

По итогам состоявшейся 13 ноября встречи в Белграде со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, помощник президента России Владислав Сурков отметил, что стороны «решили продолжать работу по сближению позиций».

«Представители России и США солидарны в главном – Минские соглашения должны быть реализованы. Для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта», – добавил Владислав Сурков.

Он сказал, что стороны «подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН на Украине», сообщает 14 ноября ТАСС.

«Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза – двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль», – подчеркнул Владислав Сурков.

Напомним, что предыдущая встреча Волкера и Суркова состоялась также в Белграде 7 октября. Первую встречу, после вступления в должность спецпредставителя США по Украине, Курт Волкер и Владислав Сурков провели в Минске 21 августа 2017. Она продолжалась три часа, стороны обсудили пути урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

Для урегулирования кризиса на востоке страны, украинская сторона настаивает на введении миротворческой миссии ООН для размещения ее по всей оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях с возможностью контроля границы с Россией. Российская позиция заключается в желании увидеть миротворцев ООН на линии разграничения сторон в Донбассе, или обеспечивающими безопасность работников миссии ОБСЕ.

Украинское национальное информационное агентство 14 ноября приводит слова первого заместитель председателя Верховной Рады Ирины Геращенко на встрече с послами стран-членов Совета Европы о том, что «гибридные предложения РФ о миротворцах в Донбассе являются абсолютно неприемлемыми».

«Гибридные предложения РФ о «миссии по охране миссии на линии столкновения» являются абсолютно неприемлемыми. Миротворцы должны присутствовать на всей временно оккупированной территории, включительно с неконтролируемым участком украинско-российской границы. Мы ожидаем в этом вопросе поддержки наших партнеров- членов ООН и Совета Европы», – подчеркнула Ирина Геращенко.

По ее словам, украинские депутаты призывают мировое сообщество «уделять особое внимание проблеме нарушения фундаментальных прав человека в оккупированном Крыму и в Донбассе».

О динамике переговоров

Политолог и аналитик Международного информационно-аналитического центра «Развитие Украины» Александра Решмедилова считает, что процесс переговоров по ситуации в Донбассе «в динамике» и говорить о его результатах пока рано.

Александра Решмедилова считает, что участники переговоров хотели бы результативно закончить 2017 год – подготовив резолюцию по Донбассу для Совета Безопасности ООН.

«Скорее всего, эта резолюция будет по проекту и инициативе России, так как украинский вариант будет ветирован. Но главное, чтобы финальный вариант устраивал все стороны», – говорит Александра Решмедилова корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она считает, что появление информации о том, что на переговорах в Белграде фигурировали 29 абзацев предложений, – это детали, подробности которых не будут раскрыты в ближайшее время.

«Если была бы какая-то договоренность, она была бы озвучена. Эта встреча носила рабочий характер, и мы видим, что площадка в Белграде становится более привычной, как до этого была встреча знакомства в Минске. Сегодня пока есть разные мнения – будут ли это «голубые каски» ООН или дополнительный контингент при ОБСЕ – вопросы до конца не решены», – отмечает Александр Решмедилова.

Она считает, что «украинский вопрос» – один из нескольких, которые рассматриваются на переговорах между США и Россией.

«И очередность «украинского вопроса» сегодня явно не на первом месте в переговорах Вашингтона и Москвы. Прежде, чем переходить к Украине, стороны должны заняться Сирией и другими вопросами, где пересекаются интересы Соединенных Штатов и России. Но украинская тема связана с остальными, и поскольку сегодня особых договоренностей нет, переговоры по ней будут вестись по всем фронтам между Трампом и Путиным, и по линии Волкер-Сурков», – отмечает Александра Решмедилова.

По ее словам, до весны 2018 года, учитывая многоуровневый характер согласований позиций, сложно ожидать определения позиции по миротворческому контингенту, тем более, деэскалации конфликта.

В ожидании приемлемого для всех сценария

Эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров называет маловероятным урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе не фоне ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Россией.

«Происходит ухудшение отношений между США и Россией, принимаются законопроекты о новых санкциях против России, мы видим проблемы с Манафортом, заявления о проникновении России в американские выборы. При таких условиях невозможно представить, что будет достигнут консенсус по Украине или по теме введения миротворцев в Донбасс», – говорит Андрей Бузаров корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Важным моментом в этих переговорах, по мнению Андрея Бузарова, является сам факт диалога, дискуссии на тему введения миротворцев. Однако он говорит, что результаты этих переговоров не могут быть достигнуты в краткосрочной перспективе.

«Украинское руководство, часть политической элиты и гражданского общества заинтересованы в том, чтобы вооруженный конфликт был урегулирован, а украинская позиция заключается в отстаивании позиции по дислокации миротворческих сил по всей оккупированной территории. Для России принципиально, чтобы они не располагались на подконтрольной России границе с Украиной. Это ключевой момент, и по нему консенсус маловероятен», – подчеркивает Андрей Бузаров.

Пессимистический сценарий развития переговоров, по его словам, может закончиться полным провалом переговорного процесса, новым витком антироссийских санкций, и предоставлением Украине летального оружия, например, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Однако, я оптимист, и надеюсь, что нас ждет приемлемый для всех сторон, сценарий», – подчеркнул Андрей Бузаров.