В Лос-Анджелесе сделали золотой унитаз Louis Vuitton

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4109771.html
В калифорнийском Лос-Анджелесе создали унитаз из чистого золота – более того, предмет обшили кожей, снятой с дизайнерских сумочек Louis Vuitton. А получившееся произведение искусства показали зрителям
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