Бойня в Техасе: 26 погибших, более 20 раненых

Полиция Техаса пока не спешит назвать причины, заставившие 26-летнего Девина Патрика Келли открыть огонь по прихожанам небольшой баптистской церкви в городке Сазерленд Спрингс.

«Мы все думали, что такое не может произойти в маленьком городке, но сегодня выяснили, что это не так», - сообщил поздно вечером в воскресенье по местному времени шериф округа Уилсон Джо Такитт.

Мужчина в черной одежде, пуленепробиваемом жилете и с армейской винтовкой Ruger AR-15 в руках появился возле церкви вскоре после начала воскресной службы в 11 часов утра. Как заявили позднее представители полиции, он остановил машину восле заправки на 87-м шоссе, а затем, подождав минуту, подъехал поближе, и, выйдя из автомобиля, открыл огонь по церкви.

Сначала обогнув храм справа, он вернулся и вошел в здание, продолжая стрелять. Двадцать три человека погибли на месте, еще двое были застрелены, когда они пытались покинуть церковь, один из пострадавших позднее скончался в больницу. Не менее 20 получили ранения разной степени тяжести. В числе погибших оказались прихожане в возрасте от 5 до 72 лет, включая беременную женщину и 14-летнюю дочь пастора церкви.

Расстреляв несколько магазинов, Девин Келли попытался покинуть церковь, но житель близлежащего дома открыл огонь по стрелку из винтовки. Нападавший был ранен, но тем не менее смог завести свой автомобиль и попробовал скрыться. Несколько местных жителей организовали преследование, не отпуская машину Келли и продолжая вести огонь по убегавшему. В ходе погони стрелок врезался в отбойник на шоссе.

Подъехавший наряд полиции обнаружил Девина Келли мертвым. По словам представителей офиса шерифа, пока неизвестно, покончил ли он жизнь самоубийством, или умер от ран, полученных в результате перестрелки.

Как стало известно, в течении последних лет Келли жил в городке Нью Браунфелс, в 50 километрах к северу от Сазерленд Спрингс. Он служил в частях ВВС на авиабазе в штате Нью-Мексико, но в 2012 году был отдан под суд военного трибунала по обвинениям в избиении жены и ребенка. Келли приговорили к 12 месяцам лишения свободы, и в 2014 году уволили из вооруженных сил, лишив положенных льгот и пенсии.

В полиции Техаса считают, что нападавший тщательно готовил расстрел, но пока не могут назвать мотивы Девина Келли.

«Он приехал, вошел внутрь, открыл огонь по людям и после этого скрылся», - заявил конгрессмен законодательной ассамблеи штата Генри Келлар, отказавшись сообщить какие-либо подробности о ходе следствия.

Расстрел в баптистской церкви городка Сазерленд Спрингс стал крупнейшей трагедией, связанной с массовой стрельбой, за всю историю штата Техас.

Президент Дональд Трамп, находящийся с визитом в Японии, назвал происшествие «чудовищным расстрелом», приказав в знак траура приспустить флаги по всей стране.

В этом году Техас «отметит» восьмую годовщину массового расстрела в Форте Худ. Военный психиатр майор Нидал Хасан открыл огонь по военнослужащим на военной базе, убив 13 человек. Стрелок тогда объяснил свои действия тем, что он объявил «джихад» американских военным.

До событий в минувшее воскресенье крупнейшим расстрелом прихожан в церкви считался инцидент в Чарлстоне, штат Южная Каролина, когда в июне 2015 года Дилан Руф открыл огонь по прихожанам методистской церкви, которую посещали афроамериканцы. В результате стрельбы погибло 9 человек, включая пастора храма.