Президент Трамп в субботу прибывает в Японию

Президент США Дональд Трамп в субботу направился в Японию после короткой остановки на Гавайях, где он посетил мемориал, посвященный линкору «Аризона», затонувшему в результате атаки японских ВВС на базу Перл-Харбор в 1941 году.

Перед вылетом в Токио президент США счел нужным посетить гостиницу Trump International Hotel в Ваикики. После того, как кортеж главы Белого дома подъехал к отелю, Дональд Трамп прошел внутрь и поговорил с несколькими сотрудниками.

Как пояснила позднее пресс-секретарь Сара Сандерс, президент «хотел поздороваться и поблагодарить сотрудников за работу, которую они делают».

Накануне сам Дональд Трамп говорил о том, что хотел бы провести еще один день на Гавайях в финале своего турне, но в конце концов изменил свои планы, решив принять участие в Восточно-Азиатском Саммите на Филиппинах и встрече государств-членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (ASEAN).

До этого Трамп посетит Японию, Южную Корею, Китай и Вьетнам.

В это воскресенье Дональд Трамп планирует сыграть в гольф вместе с премьер-министром Синдзо Абэ. До этого лидеры двух стран уже встречались на поле для гольфа в принадлежащем президенту США клубе Мар-а-Лаго во Флориде.

Во время переговоров с лидерами всех азиатских стран глава Белого дома намерен объяснить, что мировое сообщество «теряет время», необходимое для того, чтобы решить проблему Северной Кореи. Ядерную и ракетную программы, разрабатываемые в этой стране, Вашингтон считает одной из главных угроз, существующих сегодня.

«Переговоры в основном будут посвящены тому, как мы, не допуская войны, можем разрешить эту проблему, понимая, что сейчас мы теряем время», - пояснил советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.