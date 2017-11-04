На «Русском марше» в Москве задержаны несколько человек

В Москве во время шествия националистов «Русский марш» в районе Люблино задержаны несколько человек, сообщает «Дождь». По данным телеканала, речь идет о членах движения «Черный блок».

«Открытая Россия» пишет о 17 задержанных, правозащитный портал «ОВД-Инфо» - о «десятках». Также сообщается, что сотрудник Росгвардии ударил дубинкой фотографа.

Организаторам акции не разрешили пронести баннеры. Представители движения «Новая оппозиция» Роман Ковалев и Владимир Ратников, утверждают, что текст лозунгов был согласован с властями. Четверо из пяти организаторов шествия написали заявление о его отмене.

После этого полицейские через громкоговоритель объявили, что «шествие закончено», и перестали пропускать его участников через рамки. Около 300 участников движения против нелегальной иммиграции продолжили акцию. Они требуют освободить националистов Александра Белова и Дмитрия Демушкина, находящихся в колонии, сообщает «Новая газета».

В субботу утром стало известно об обысках у активистов нескольких движений, которые традиционно участвуют в «Русском марше».

Акции националистов были организованы в двух частях Москвы: в районе Люблино и у станции метро «Октябрьское поле». Сообщается, что полиция проводит тщательный досмотр на подходах к месту начала шествия, из-за чего у рамок металлоискателей образуется очередь.

На официальном сайте акции заявлены такие требования, как отставка президента и правительства России, запрет так называемой «замещающей миграции», борьба с коррупцией и свобода интернета.