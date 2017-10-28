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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 28 октября 2017

Новости США за 60 секунд. 28 октября 2017
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Присяжные одобрили обвинения в рамках расследования о российском вмешательстве в выборы-2016 // Глава Пентагона провел консультации с союзниками в Сеуле // В канун Хеллоуина Дональд Трамп встретился с детьми в Овальном кабинете

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