Спецпрокурор Мюллер убедил присяжных

Большое жюри присяжных в Вашингтоне, округ Колумбия, в пятницу одобрило первые обвинения в рамках расследования о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 году.

По данным телекомпании CNN, сообщившей о решении жюри со ссылкой на собственные источники, текст обвинительного заключения по решению федерального судьи пока не разглашается. Первые аресты следственная группа, возглавляемая специальным прокурором Робертом Мюллером, может провести уже в ближайший понедельник.

В офисе спецпрокурора отказались комментировать эту информацию.

Роберт Мюллер возглавил следствие о российском вмешательстве, возможных связях избирательного штаба Дональда Трампа с Москвой и использовании президентом США служебного положения в мае этого года. Согласно правилам, спецпрокурор не обязан отчитываться о ходе расследования, но должен сообщить заместителю Генерального прокурора США Роду Розенстину о любых обвинениях, которые будут переданы на рассмотрение Большого жюри.

Днем в пятницу американские СМИ сообщили, что следователи из группы Роберта Мюллера прошли в здание федерального суда в Вашингтоне, проследовав в зал заседаний, где члены Большого жюри присяжных выслушивают показания свидетелей.

Как сообщалось ранее, в последние месяцы следственная группа проверяла информацию о финансовых и деловых контактах ближайшего окружения президента Трампа с Москвой. В рамках расследования были допрошены члены избирательного штаба главы Белого дома, бывшие и действующие сотрудники администрации США, включая экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

,На вопросы следователей пришлось отвечать экс-руководителю администрации Ринсу Прибусу и пресс-секретарю в отставке Шона Спайсера. В доме бывшего руководителя предвыборной кампании республиканского кандидата Пола Манафорта был проведен обыск и изъяты финансовые документы.

В начале сентября адвокаты Дональда Трампа сообщили, что президент США также готов дать показания специальному прокурору.

В прошлом году следователи ФБР получили разрешение специального суда FISA, действующего в рамках Акта о слежке за иностранными разведками, на прослушивание переговоров Манафорта и советника избирательной кампании Картера Пейджа.

Данные, полученные во время наблюдения, были также переданы следственной группе Роберта Мюллера.