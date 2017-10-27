Black Fist: российские тролли наследили в Бруклине

Тренер по боевым искусствам из Бруклина Омовале Адевале, победами в поединках на ринге отмечался не раз, но звездой американских телеканалов он стал неожиданно для себя и по причине далекой от спорта. В течении нескольких месяцев, c января по май спортсмен проводил занятия по самообороне на базах клубов в Бруклине и в Квинсе по заказу общественной организации Black Fist “Черный кулак”, за которой как утверждают СМИ в США стояла российская фабрика троллей. Омовале вспоминает что начиналось все с сообщения в Инстаграмме, не вызвавшего подозрений, затем раздался звонок.

«Звонивший представился Тэйлором. Он предложил мне проводить классы по самообороне для всех желающих по инициативе организации “Черный кулак”. И по его словам они собирались организовать подобные занятия в других городах страны. Он предложил оплатить эти классы. В общем-то это то, чем я как раз и занимаюсь. Например, провожу классы по самообороне для женщин. Так что предложение казалась обычным и взаимовыгодным для обеих сторон и не вызвало подозрений», - заявил Омовале Адевале.

Человек представившийся Тэйлором платил Омовале в среднем 320 долларов в месяц за четыре занятия протяженностью в час. Желающих участвовать в занятиях по словам Омовале было не очень много, но деньги перечислялись регулярно через интернет-сервис PayPal. В подарок выслали майку с символом организации и надписью «тренер». Заказчик, по словам Омовале, просил передавать ему данные тех, кто посещает курсы единоборств, но спортсмен делать этого не стал. Просьба его несколько удивила.

«Немного странным было конечно то, что я лично ни с кем не встречался из этой организации. Но я видел на их веб-сайте видео с тренировок в других городах. И они регулярно на сайте размещали новые видео. Поэтому все выглядело убедительно. Были заметны результаты их работы. В частности были видео из Атланты. Они так же размещали эти видео в социальных сетях».

Звонки от представителей организации в апреле неожиданно прекратились, как и денежные переводы, а в сентябре Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Black Fist из-за подозрений в связях с российской «фабрикой» троллей. Веб-сайт организации действует до сих пор. Судя по этой странице формально задача движения - защита прав афроамериканцев, в частности от полицейского произвола. Но медиа в США сходятся во мнении, что истинной целью, похоже, было разжигание межрасовых противоречий в стране. На сайте наряду с призывами в стиле – «Будь готов себя защищать», есть и другие - «Покажи им, что у чернокожих есть сила».

«То, что на самом деле меня удивило и стало даже вызывать подозрения то, что во время общения они никогда на самом деле не говорили по-настоящему важных вопросах, о сути того, зачем все это делается. Ни разу не поднималась тема жестокости полиции, даже несмотря на то, что в то время начиная с января было много новостей связанных с этой темой. В апреле они просто перестали выходить на контакт и словно исчезли. Просто запомнилось, что не было такого ощущения, что ты говоришь с активистом движения. Но тогда я думал, может быть, человек он ещё новый в их организации и только начинает».

Как стало известно, в общей сложности пять американских тренеров в разных американских городах получили предложения от организации Black Fist за деньги проводить классы самообороны для афроамериканцев. Им так же предлагали собирать имена и телефоны тех, кто приходил на занятия. Делать видео во время тренировок.

Нью-йоркские участники движения против полицейского произвола известны своей активностью, вероятно, поэтому классы самообороны в Бруклине и привлекли повышенное внимание прессы, когда история о подозрительных группах активистов в интернете получила широкую огласку.

Помимо организации «Черного кулака», в интернете заметной активность отметилась еще одна группа - Blackmatters US. Это название созвучно с известным движением Black Lives Matter - «Жизнь чернокожих имеет значение». И у этой группы, формально занимавшейся правозащитной деятельностью, заподозрили российские корни. Омовале говорит, что он тоже слышал о фейковых организациях активистов в интернете, и сожалеет, что они могут подорвать доверие к борцам за права чернокожих в США. Он не против и в будущем проводить классы самообороны для желающих, только теперь он будет особенно осторожен, выбирая клиентов в глобальной сети.