Собчак предложила провести в Крыму новый независимый референдум

Телеведущая Ксения Собчак предложила провести в аннексированном Крыму новый независимый референдум о статусе полуострова. Об этом она заявила на встрече с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге.

По словам Собчак, несмотря на то, что Россия нарушила международные обязательства, "в Крыму живут русские люди", и к ним нельзя относиться "как к субъектам геополитики". Тележурналистка также заявила, что не намерена вести политическую агитацию на аннексированном полуострове.

Ксения Собчак намерена баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году. На пресс-конференции 24 октября она заявила, что с точки зрения международного права Крым – это территория Украины. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ обвинила Собчак в "неуважении к людям и родине". По ее словам, "статус Крыма вообще не обсуждается". Ряд депутатов призвали привлечь Собчак к уголовной ответственности.

Россия аннексировала Крым в 2014 году. На полуострове прошел референдум, после того как территорию взяли под контроль российские военные. По данным российских властей, большинство жителей Крыма высказались за вхождение в состав России. Мировое сообщество референдум не признало. Украина и страны Запада считают аннексию полуострова незаконной и ввели против Кремля экономические санкции.