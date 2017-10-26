У архипелага Шпицберген упал российский вертолет

Вертолет с восемью гражданами России на борту упал в море в 2–3 километрах от берегов архипелага Шпицберген на севере Норвегии. Об этом сообщают спасательные службы страны. Вертолет летел в поселок Баренцбург.

На борту находились три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики, а также пятеро членов экипажа. Их судьба пока неизвестна. Вертолет принадлежал государственной компании "Арктикуголь". Идет спасательная операция.

Норвежские власти отправили к месту крушения вертолет и несколько судов. Спасатели отмечают, что поиски осложняет плохая видимость и сильные волны.

Арктический архипелаг Шпицберген имеет особый статус. На нем установлен суверенитет Норвегии, однако другие страны могут вести на островах хозяйственную деятельность. Россия добывает в поселке Баренцбург уголь. Транспортное сообщение с поселком возможно только по морю и воздуху. Его население – около 400 человек.