Эксперт: опыт, полученный в Украине, Россия использует для ведения гибридной войны против стран Запада

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Брет Шафер из германского фонда Маршалла отмечает, что необходимо не просто реагировать на действия Кремля, а вести игру на опережение
Гибридная война России против Украины началась задолго до аннексии Крыма в 2014 году, считает народный депутат Украины пропрезидентской фракции «Блок Петра Порошенко».
«Они начали думать об аннексии и нападении в 2004 – когда Россия, давайте говорить открыто – проиграли выборы 2004 года, когда победил Ющенко. В Кремле решили, что необходимо что-то срочно делать, потому что Украина начала движение на Запад», - заявил Артур Герасимов.
По мнению депутата, события в Украине являются частью политики Кремля на постсоветском пространстве. Вялая реакция стран Запада на войну в Чечне, Приднестровье и Грузии только подогрела желание политического руководства России действовать активно и использовать новые инструменты и методы. Одним из них, по мнению многих экспертов, является так называемая «Доктрина Герасимова» - начальника Генштаба вооруженных сил России.
«Описывая концепцию гибридной войны, Валерий Герасимов написал, что военное вторжение – последний шаг. До него нужно делать все, что возможно в экономической, политической, информационной и кибер сферах. Когда я встречался со своими американскими коллегами, я говорил им – не стоит недооценивать действия России в киберпространстве не только против Украины, но и против стран Запада», - заявил народный депутат Украины.
Депутат Дмитрий Белоцерковец отмечает, что Россия активно использовала элементы гибридной войны в его родном Севастополе - поддерживая и финансируя пророссийские организации.
«С 2000-х годов Россия начала потихоньку вливать ресурсы в Крым и Севастополь - по 3 миллиона долларов в год. Они увидели, что это не дает им тех возможностей, на которые они рассчитывали. Пророссийские организации получали на местных выборах в Севастополе не больше 10% голосов, а по Крыму не более 5%. Тогда они начали использовать социальные сети. Россия начала создавать фальшивые новости, активно действовали тролли. Референдум был фейком. Сама Россия является страной фейков. Это является частью их государственной идеологии, и с помощью фальшивых новостей они формируют общественное мнение и манипулируют им», - отметил он.
Опыт, полученный в Украине, Россия использует для ведения гибридной войны против стран Запада - считает эксперт германского фонда Маршалла Брет Шафер.
«Наш проект «Hamilton 68», отслеживающий российское влияние в США через Твиттер, позволяет определить темы, хэштеги, ссылки, которые распространяются российскими троллями в режиме реального времени. Проект позволяет увидеть, какую повестку продвигает Кремль», - сказал эксперт.
Брет Шафер отмечает, что необходимо не просто реагировать на действия Кремля, а вести игру на опережение.
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