Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова освободили от уголовного преследования

КИЕВ/МОСКВА – Освобождение от уголовного преследования политзаключенных Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова – это закономерный результат титанических усилий, успешно проведенной юридической, политической и дипломатической работы. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Николай Полозов 25 октября.

«Еще два заложника, два украинских политзаключенных обрели свободу. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров – бесстрашные герои крымскотатарского народа. Сегодня они освобождены от уголовного преследования. Хочу поблагодарить всех, кто боролся за их свободу и поддерживал», – отметил Николай Полозов.

Представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, передали турецкой стороне.

Об этом Интернет-изданию «Украинская правда» сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

По его словам, Чийгоза и Умерова российские власти сначала привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, а около часа назад самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа отправился в Анкару.

Джемилев добавил, что эта выдача стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

Спустя некоторое время, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко отметил на своей странице в Фейсбуке, что самолет с гражданами Украины Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом приземлился в Анкаре.

«Самолет с гражданами Украины Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгоз приземлился в Анкаре. По поручению президента Украины их встретит наш посол и будет способствовать их пребыванию в Турции», – написал он.

Как сообщает Русская служба Радио Свобода, Ильми Умеров был осужден на два года колонии-поселения по обвинению в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Ахтем Чийгоз был приговорен российским судом к восьми годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года во время митинга у здания Верховной Рады Крыма.

После аннексии Крыма российские власти признали Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретили его деятельность.

Президент Украины Петр Порошенко в комментарии на своей странице в Фейсбуке поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

«Рад вести о том, что Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров наконец на свободе. Спасибо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану за его усилия в освобождении наших героев, как мы договорились в Нью-Йорке и Киеве», – отметил Петр Порошенко.

Украинский лидер подчеркнул, что «этот вопрос и в дальнейшем будет оставаться среди приоритетных во время моих переговоров с мировыми лидерами. Ведь совместная борьба за освобождение всех украинских граждан и их возвращение в свой родной дом продолжается».

Николай Полозов: Ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров никаких заявлений, прошений о помиловании не писали

О подробностях происшедшего Русской службе «Голоса Америки» рассказал адвокат Николай Полозов:

«Сегодня Ахтема Чийгоза освободили из следственного изолятора. Ильми Умерова вывезли из больницы, где он проходил плановое лечение, в Бахчисарае. Они были посажены в Симферополе на борт, который через Анапу прилетел в Анкару. Совершенно очевидно, как я и говорил ранее, это результат, по всей видимости, политических договоренностей. За последний месяц президент Турции встречался и с президентом Порошенко, и с президентом Путиным. Что касается формы процедуры: могу только заявить, что ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров никаких заявлений, прошений о помиловании не писали. Более подробно, может быть, пресс-служба Кремля что-то пояснит, но на текущий момент у меня информации о формальной стороне этой процедуры нет, есть только информация о фактической стороне. Я лично никаких официальных документов, которые касаются их освобождения, не видел. Мне их никто не демонстрировал. Я знаю только по факту, что один был освобожден из изолятора, другой покинул больницу, и вместе они покинули территорию Крыма.

В Турции они находятся, по всей видимости, в статусе гостей. Не думаю, что турецкая сторона сразу повезет их куда-то в Украину, не принято так. Какое-то время им дадут отдохнуть, прийти в себя. Но я абсолютно не исключаю, что они окажутся в Киеве в какое-то обозримое будущее, ближайшее.

Безусловно, прежде всего, это была юридическая работа. Я и мои коллеги делали все для того, чтобы дело поднялось на определенный уровень. Впоследствии, когда оно оказалось на этом уровне, подключились уже другие рычаги, другие механизмы. Я думаю, что и Петр Порошенко, и Реджеп Тайип Эрдоган приложили значительные политические и дипломатические усилия для того, чтобы привести к такому результату. Все-таки это первые украинские политзаключенные, освобожденные за последние полтора года. Что касается непосредственного самого действа – я могу сказать, что это тоже заняло определенное количество времени. Просто говорить об этом нельзя было по известным причинам, чтобы это все не сорвалось, не слетело».

Рефат Чубаров: "Люди вытащены из этого гетто, которое россияне строят в Крыму"

Глава Меджлиса крымскоготатарского народа Рефат Чубаров дал эксклюзивное интервью Русской службе "Голоса Америки".

Сергей Николаев: Окажутся ли они оба в Киеве? Когда вы ждете их?

Рефат Чубаров: В ближайшие дни. Разумеется, они оба члены Меджлиса, заместители председателя Меджлиса. В Крыму, будучи более двух с половиной лет лишенным свободы, один продолжал борьбу очень заметную, колоссальную для нас, важную. Этим он вдохновлял крымских татар. Я имею в виду Ахтема Чийгоза. Ильми Умеров, пребывая фактически на свободе, но лишенный права выезда, ограничен в передвижении, запрет на передвижение, он постоянно усиливал свои позиции по осуждению оккупации, по неприятию аннексии. Они продолжали работу как члены Меджлиса. Теперь они встретятся с теми членами Меджлиса, которые на материковой части Украины. Мы ждем их в ближайшие дни.

СН: Вы сказали, что Ильми не собирался покидать Крым, но все равно его вывезли, поясните это, пожалуйста.

РФ: Я имею в виду, что перед освобождением были тяжелые, сложные условия, которые ставились российской оккупационной стороной. Я думаю, что, возможно, они сами расскажут это на пресс-конференции. Но и Ильми, и Ахтем имели возможность высказывать свое видение этого процесса. И все то, что предлагалось той стороной в качестве покаяния, просьбы о помиловании, все это было отвергнуто с этой стороны. Ахтему Чийгозу сразу поставили условия, что его освобождение может быть только в одном случае — с запретом на проживание в Крыму. Его освобождение означает невозможность его проживания в Крыму. Ахтем Чийгоз поставил условие о том, чтобы несколько дней он мог остаться в Крыму, чтобы мог достойно проститься со своими родственниками, друзьями, соратниками. А Ильми Умеров сказал о том, что он готов в любом случае оставаться в Крыму. Все, что их обоих одним бортом выкинули… ну, не выкинули, а перевезли в Турцию, это означает то, что теперь им дорога домой закрыта.

СН: Как вы оцениваете роль Эрдогана, Порошенко и Путина в этой истории?

РФ: Я хочу сказать, что мы в курсе тех, скажем так, взаимодействий, которые происходили между Порошенко и Эрдоганом, между Эрдоганом и Путиным в этой части - в части освобождения политзаключенных. Конечно, мы признательны и президенту Украины, и президенту Турции. Но мы говорим о том, что там еще десятки политзаключенных - и крымских татар, и украинцев. И мы никак не оцениваем освобождение наших двух соратников и друзей как некую победу, поскольку просто в данном случае совершаемое со стороны Кремля преступление определенным образом минимизировано. Люди вытащены из этого гетто, которое россияне строят в Крыму. Но другие десятки политзаключенных тоже ждут освобождения.