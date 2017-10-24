Жизнь и танцы на коляске

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4084161.html
В США октябрь посвящен людям с ограниченными физическими возможностями. Здесь жизнь в инвалидной коляске не мешает полноценному функционированию – везде есть пандусы, двери открываются нажатием кнопки, а в автобусах есть специальные приступки
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