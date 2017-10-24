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Жизнь и танцы на коляске

Жизнь и танцы на коляске
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В США октябрь посвящен людям с ограниченными физическими возможностями. Здесь жизнь в инвалидной коляске не мешает полноценному функционированию – везде есть пандусы, двери открываются нажатием кнопки, а в автобусах есть специальные приступки

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