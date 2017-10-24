«Рождественский террорист» подал иск о защите своих прав

Человек, пытавшийся взорвать самолет 25 декабря 2009 года с помощью взрывного устройства, спрятанного в нижнем белье, подал иск о нарушении своих конституционных прав в федеральной тюрьме.

В иске, поданном на прошлой неделе в федеральный суд штата Колорадо, Умар Фарук Абдулмуталлаб, также известный как «Рождественский террорист» («Underwear bomber») утверждает, что его бессрочно размещают в одиночной камере в тюрьме супермаксимальной безопасности, отказывают в контакте с членами семьи и не разрешают практиковать ислам.

Он также утверждает, что его вынуждали есть не халяльную пищу, и что, когда он объявил голодовку, чтобы выразить протест против жестокого обращения с ним, его насильственно кормили.

Сейчас он отбывает четыре пожизненных срока в городе Флоренция, штата Колорадо, в тюрьме высочайшей безопасностью в стране.

Абдулмуталлаб был арестован 25 декабря 2009 года. Пассажиры самолета, совершавшего рейс из Амстердама в Детройт, увидев, что на нем загорелась одежда, вступили с ним борьбу и связали его. Инцидент привел к ожогам гениталий и ног Абдулмуталлаба.

Он заявил судье окружного суда в Детройте, что участвуя в джихаде против США, он выполнял свой религиозный долг и мстил за гибель невинных мусульман в Йемене, Афганистане и других странах.

Согласно иску, правительство США применило к Абдулмуталлабе специальные административные меры. Они запрещают ему общаться с «более чем 7,5 миллиардами человек, подавляющим большинством людей на планете».

В списке тех, против кого подан иск фигурирует генеральный прокурор США Джефф Сесшнс, Федеральное бюро тюрем США и еще 20 ответчиков.