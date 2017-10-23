Президент Кении: выборы должны пройти в любом случае

Кенийский президент Ухуру Кениата заявил, что президентские выборы в четверг пройдут вне зависимости от того, примет ли в них участие оппозиционный кандидат Рейла Оддинга или нет.

«Мы просим у вас с большим уважением ... Жители Кайоле, пожалуйста, давайте договоримся о том, что вы придете в большом количестве и проголосуете за меня», - сказал Кениата на митинге в понедельник в одном из районов Найроби.

Голосование в четверг - вторая попытка страны в этом году избрать президента. Верховный суд не признал результаты выборов 8 августа из-за «нарушений и неправомерных действий».

Лидер оппозиции Рейла Оддинга отозвала свою кандидатуру, заявив, что избирательная комиссия Кении не провела необходимые реформы. Коалиция оппозиции выразила сомнение в том, что комиссия готова «проводить свободные, справедливые и заслуживающие доверия выборы».

В понедельник Кениата заявила, что его администрация предоставила комиссии средства, необходимые для выполнения своей работы. «Теперь они действительно должны быть готовы», - сказал он.

Посол США в Кении Роберт Годек зачитал в понедельник заявление от имени 20 западных стран, включая Европейский союз, в котором призвал все стороны собраться вместе в Кении для проведения заслуживающих доверия выборов.

Годек отметил, что кенийские суды должны назначить отсрочку, если посчитают, что избирательная комиссия не готова.

«Ухудшение политической обстановки подрывает подготовку к новым президентским выборам», - говорится в заявлении. «Воинственная риторика, нападения на учреждения и растущая незащищенность - затрудняют проведение достоверного и честного голосования ... это опасно, и это должно прекратиться».

Рут Оддинга, сестра оппозиционного лидера, обвиняется в нанесении ущерба имуществу избирательной комиссии и поощрении насилия.

Кениата пригрозил тем, кто попытается напугать и напасть на избирателей, соответствующими мерами.