Минюст США выделяет деньги для программы по реагированию на массовую стрельбу

Заявление генерального прокурора Джеффа Сешнса появилось почти через месяц после массовой стрельбы в Лас-Вегасе, забравшей жизнь 58 человек
Министерство юстиции США объявило о выделении около 9 миллионов долларов на финансирование программ, направленных на обучение сотрудников правоохранительных органов, как необходимо реагировать при массовой стрельбе.
Об этом на ежегодной конференции Международной ассоциации начальников полиции в Филадельфии заявил генеральный прокурор США Джефф Сесшнс.
Массовая стрельба в Лас-Вегасе 1 октября, является самой кровопролитной в современной американской истории: 58 человек погибли и несколько сотен получили ранения. Трагедия в Неваде вызвала вопросы о готовности правоохранительных органов нейтрализовать стрелков, ведущих огонь, на открытой местности.
Министерство внутренней безопасности проводит специальные семинары для сотрудников экстренных служб по всей стране.
Минюст США заявил, что в рамках специальной программы COPS тренировочному центру Университету Техаса будет выделено 5,4 миллиона долларов для проведения курсов.
«Финансирование направлено на усиление деятельности правоохранительных органов и мер обеспечения общественной безопасности посредством обучения на основе разработанных сценариев. Программа подготовит полицейских и других представителей экстренных служб, как правильно реагировать при подобных ситуациях», - говорится в заявлении минюста.
Кроме этого, COPS предоставит финансирование в размере 3,6 миллионов долларов местным полицейским департаментам и исследовательским в десяти других штатах. Деньги пойдут на обучение, техническую помощь и другие мероприятия, направленные на предотвращение совершения преступлений.
«Построение доверия и взаимопонимания между полицией и представителями местных общин помогает созданию доверительных отношений и уважения. Это помогает нам снизить уровень преступности», - заявил Джефф Сешнс.
За последние 13 лет минюст США инвестировал более 14 миллиардов долларов в подобную деятельность, отметил генеральный прокурор США.
На выходных Джефф Сешнс заявил, что министерство юстиции предоставит местным правоохранительным органам более 100 миллионов долларов в виде грантов для найма большего количества сотрудников полиции.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.