Минюст США выделяет деньги для программы по реагированию на массовую стрельбу

Министерство юстиции США объявило о выделении около 9 миллионов долларов на финансирование программ, направленных на обучение сотрудников правоохранительных органов, как необходимо реагировать при массовой стрельбе.

Об этом на ежегодной конференции Международной ассоциации начальников полиции в Филадельфии заявил генеральный прокурор США Джефф Сесшнс.

Массовая стрельба в Лас-Вегасе 1 октября, является самой кровопролитной в современной американской истории: 58 человек погибли и несколько сотен получили ранения. Трагедия в Неваде вызвала вопросы о готовности правоохранительных органов нейтрализовать стрелков, ведущих огонь, на открытой местности.

Министерство внутренней безопасности проводит специальные семинары для сотрудников экстренных служб по всей стране.

Минюст США заявил, что в рамках специальной программы COPS тренировочному центру Университету Техаса будет выделено 5,4 миллиона долларов для проведения курсов.

«Финансирование направлено на усиление деятельности правоохранительных органов и мер обеспечения общественной безопасности посредством обучения на основе разработанных сценариев. Программа подготовит полицейских и других представителей экстренных служб, как правильно реагировать при подобных ситуациях», - говорится в заявлении минюста.

Кроме этого, COPS предоставит финансирование в размере 3,6 миллионов долларов местным полицейским департаментам и исследовательским в десяти других штатах. Деньги пойдут на обучение, техническую помощь и другие мероприятия, направленные на предотвращение совершения преступлений.

«Построение доверия и взаимопонимания между полицией и представителями местных общин помогает созданию доверительных отношений и уважения. Это помогает нам снизить уровень преступности», - заявил Джефф Сешнс.

За последние 13 лет минюст США инвестировал более 14 миллиардов долларов в подобную деятельность, отметил генеральный прокурор США.

На выходных Джефф Сешнс заявил, что министерство юстиции предоставит местным правоохранительным органам более 100 миллионов долларов в виде грантов для найма большего количества сотрудников полиции.