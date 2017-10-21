Главарь террористической группировки «Джамаат-уль-Ахрар» ликвидирован

Группировка «Джамаат-уль-Ахрар», входящее в запрещенное в Пакистане террористическое объединение «Техрик-и-Талибан», подтвердила гибель своего лидера, Умара Халида Хорасани.

Пакистанские власти считают его ответственным за организацию нескольких терактов в стране в последние годы, включая нападение на христианскую общину в Лахоре в марте 2016 года, в ходе которого погибли 75 человек.

«Наш лидер, получивший серьезные ранения в результате атаки американского беспилотника в Афганистане, скончался от полученных ран в среду», – заявил французскому информационному агентству представитель группировки «Джамаат-ул-Ахраар».

По его словам, в результате атаки погибли и 9 боевиков, считавшиеся наиболее близкими к Хорасани.

По сообщениям местных СМИ, всего в результате двух ударов на афгано-пакистанской границе, нанесенных американскими военными с использованием беспилотников, был убит 31 боевик.

По мнению экспертов, координация действий, приведшая к ликвидации лидеров террористических группировок, может свидетельствовать об улучшении отношений между США и Пакистаном.

«Эти события демонстрируют, что спецслужбы двух стран укреплют сотрудничество и больше доверяют друг другу», – заявил «Голосу Америки» генерал армии Пакистана в отставке Талат Масуд.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен посетить Пакистан на следующей неделе, и провести серию встреч с представителями правительства страны и военными.