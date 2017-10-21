В Минске проходит «Марш возмущенных белорусов 2.0»

В Минске проходит несанкционированная акция оппозиции «Марш возмущенных белорусов 2.0».

Инициатором акции стал оппозиционный политик, бывший кандидат в президенты Николай Статкевич. Протестное выступление не согласовано с властями. Но Статкевич заранее предупредил о проведении марша.

Среди требований собравшихся – отмена так называемого «декрета о тунеядцах», повышение зарплат и пенсий, борьба с дедовщиной и насилием в армии. На первый «Марш возмущенных» в Минске в феврале этого года вышли около трех тысяч человек. В сегодняшней акции принимают участие около 200 человек. Митингующие идут по тротуарам, не выходя на проезжую часть. Впереди колонны идут правозащитники и наблюдатели.

Белорусские средства массовой информации сообщают о задержаниях региональных активистов, которые собирались присоединиться к акции протеста в Минске.