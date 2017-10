Еще одна актриса обвинила Вайнштейна в сексуальном насилии

Еще одна актриса обвинила американского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальном нападении. Хезер Керр одна из 40 женщин, которые предположительно подвергались сексуальным домогательствам и насилию на протяжении нескольких десятилетий.

На пресс-конференции в пятницу Хезер Керр сообщила, что Вайнштейн напал на нее во время встречи в 1989 году, когда ей было чуть больше 20 лет.

«Он сказал, что, если он собирается познакомить меня с режиссерами и продюсерами, ему нужно знать, насколько я хороша. Он повторял это слово, - сказала актриса.

Керр, которой сейчас 56 лет, заявила, что Вайнштейн расстегнул штаны и вынудил ее положить руку на свои гениталии. Она добавила, что Вайнштейн сказал, что «так это работает в Голливуде», и что все актрисы, которые достигли успеха, сделали это.

«Я застыла от страха», - рассказала заплаканная Керр, которая появилась в 1980-х комедийном сериале «Факты жизни».

Также в пятницу адвокат из Лос-Анджелеса, представляющий интересы итальянской актрисы, обвинившей Вайнштейна в изнасиловании, заявил, что это оказало «огромное влияние на ее жизнь», и она очень боится.

Адвокат Дэвид Ринг добавил, что его клиентка уже дала показания полиции, в которых описала сексуальное насилие и изнасилование, которое, по словам актрисы, произошло на кинофестивале Los Angeles Italia в 2013 году.

Кроме этого, Телевизионная академия, присуждающая премию «Эмми», заявила, что проголосовала за начало дисциплинарного разбирательства против Вайнштейна. Совет управляющих академии заявил, что слушание назначено на ноябрь, и на ее заседании Вайнштейна могут лишить членства.

В четверг полиция Лос-Анджелеса заявила, что возбудила уголовное дело в отношении Вайнштейна. Его деятельность расследует также полиция Нью-Йорка и Лондона.

Адвокаты Вайнштейна опубликовали заявление: «Мы отрицаем любые утверждения о сексе без обоюдного согласия. По понятным причинам мы не можем отвечать на анонимные обвинения».

Это второе заявление адвокатов Вайнштейна, в котором говорится, что их клиент не занимался сексом без согласия партнера.

Скандал с Вайнштейном разразился две недели назад, когда The New York Times и New Yorker опубликовали обличительные материалы о легендарном продюсере, сославшись на обвинения, которые тянутся с1980-х годов.

С тех пор Вайнштейн был уволен из своей продакшн компании, а также Американской академия кинематографических искусств и наук и лишен разных наград.