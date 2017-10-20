Джеймс Мэттис обсудил с Джоном Маккейном гибель американских солдат в Нигере

Министр обороны США Джим Мэттис встретился с Джоном Маккейном после того, как председатель комитета Сената по вооруженным силам пригрозил повесткой для получения информации о гибели четырех солдат США, убитых в Нигере.

После встречи за закрытыми дверями Мэттис пообещал более тесное общение с Конгрессом.

«Мы могли бы лучше общаться, мы всегда можем улучшить способы, и это именно то, что мы сделаем», - сказал он.

Маккейн заявил, что встреча помогла привести в порядок каналы общения. «Я чувствовал, что мы не получаем достаточного количества информации, и сейчас мы приводим их в порядок», - сказал он.

Ранее на этой неделе Маккейн пригрозил вызовом на слушании в Сенат, чтобы получить сведения от должностных лиц Белого дома и Пентагона о нападении в Нигере. Сенатор пожаловался, что получить информацию о военных операциях при бывшем президенте Бараке Обаме было легче, чем сейчас.

Пентагон обвинил боевиков «Исламского государства» в гибели четырех спецназовцев на юго-западе Нигера и добавил, что проводит расследование.

Американские спецназовцы, также известные под названием «Зеленые береты», после встречи с местными лидерами в Нигере возвращались к своим транспортным средствам, когда на них напали. Об этом на условиях анонимности «Голосу Америки» заявил один из американских чиновников.

Солдаты сообщили, что встреча задерживается, и некоторые начали подозревать, что житель деревни намеренно затягивают отъезд спецназовцев, добавил представитель Пентагона.

В американском оборонном ведомстве сообщили, что на протяжении пяти лет в Нигере около 800 военнослужащих США проводят операцию против группы «Боко Харам» и других террористических организаций.