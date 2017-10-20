Представитель МИД КНДР: США должны «смириться» с наличием у Пхеньяна ядерного оружия

Высокопоставленный представитель Северной Кореи заявил, что Пхеньян не планирует обсуждать свою ядерную программу с США. По словам представителя МИДа Северной Кореи Цой Сон Хи, Вашингтону стоит «смириться» с тем фактом, что КНДР обладает ядерным оружием.

«Для нас эта тема – вопрос жизни и смерти», – заявила северокорейский дипломат на Московской конференции по нераспространению ядерного оружия в пятницу 20 ноября.

Цой Сон Хи заявила, что ядерное оружие необходимо Северной Корее для реагирования на потенциальные атаки – любого характера. «Мы ответим на огонь огнем», – сказала она.

Пхеньян неоднократно заявлял, что его ядерная программа не подлежит обсуждению и отклонил призывы США к денуклеаризации.

По информации двух высокопоставленных представителей США, Северная Корея, вероятно, всего через насколько месяцев сможет достичь потенциала, позволяющего ей нанести ракетный ядерный удар по США.

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что он «глубоко обеспокоен» угрозой, исходящей от Северной Кореи, и возможностью спровоцированного Пхеньяном старта ядерной гонки в восточной Азии.

Советник по национальной безопасности США, генерал Герберт Рэймонд Макмастер позже заявил, что Вашингтон стремится как можно скорее разрешить ситуацию, не прибегая к использованию военной силы.

«Время не истекло, но оно на исходе», – подчеркнул он. «Принять факт обладания (ядерным оружием) и вести политику сдерживания – неприемлемо», – добавил Макмастер.

Трения между США и Северной Кореей усиливаются на фоне продолжающихся ядерных тестов Пхеньяна – в прошлом месяце КНДР провел уже шестые по счету испытания. По информации разведывательных служб США, Пхеньян также продолжает испытания баллистических ракет среднего и дальнего радиуса.

В четверг президент России Владимир Путин предостерег от применения силы для ликвидации северокорейской ядерной угрозы, дав понять, что подобная мера не принесет желаемого результата.