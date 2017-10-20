Армия Ирака вытеснила курдов из последнего района провинции Киркук

На севере Ирака правительственные силы установили контроль над последним районом нефтеносной провинции Киркук, который удерживали военизированные курдские отряды пешмерга. Курды оказали сопротивление – бой в Алтун-Купри длился 3 часа. О потерях сторон информации не поступало.

До пятницы единственным крупным столкновением был бой в минувший понедельник, 16 октября, когда армия начала операцию по возвращению под контроль Багдада спорных территорий провинции Киркук, которые бойцы пешмерга удерживали с 2014 года, когда отбили их у боевиков группировки "Исламское государство". В дальнейшем, до сегодняшнего дня, курдские силы отступали, не оказывая сопротивления.

После признания Багдадом незаконным референдума о независимости, на котором 93 процента проголосовавших в Курдском автономном районе Ирака и в Киркуке 25 сентября поддержали выход из Ирака, правительственная армия начала вытеснять курдов из Киркука. Из-за военной операции десятки тысяч жителей провинции были вынуждены покинуть свои дома. В этой связи крайнюю обеспокоенность выразила ООН.