Сенаторы Уорнер и Клобушар: безопасность выборов – вопрос национальной безопасности

В среду 19 октября сентаторы-демократы Эми Клобушар и Марк Уорнер провели совместную пресс-конференцию, в которой призвали поддержать их новый законопроект – «Закон о честной рекламе», цель которого распространить правила раскрытия информации о рекламодателях, ранее касавшихся ТВ, радио и печатных СМИ, на соцсети и онлайн-платформы в целом.

Законодатели-демократы подчеркнули, что новый законопроект не носит узкопартийного характера и что в его разработке принял участие ветеран Республиканской партии председатель сенатского Комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн.

«Мы понимаем, что безопасность выборов – это национальная безопасность», – подчеркнула сенатор Эми Клобушар, отмечая, что новый законопроект не направлен против администрации президента Трампа.

Заместитель председателя сенатского Комитета по разведке Марк Уорнер, предупредил, что если подобного закона не принять, то Россия и будет и далее вмешиваться в американские выборы, как это имело место во время президентской кампании 2016 года. Цель такого вмешательства, отметил Уорнер, – разделить американское общество, посеять недоверие и рознь, заставить американские демократические процедуры служить чуждым, антиамериканским интересам.

Сенаторы подчеркнули, что новый закон должен будет стать ответом на вызовы, которые несет технологическая и информационная революция в 21-м веке. Так, если еще в 2006-м году только 18 процентов американцев использовали Интернет как основной источник получения новостей, то это количество составляет 65 процентов. И в таких условиях, отметила Эми Клобушар, американцы должны знать, кто скрывается за обезличенной политической рекламой в соцсетях, тем более, что, как выяснилось, заказчиками нередко может оказываться и враждебное США иностранное государство.

Ранее компании Фейсбук и Твиттер официально заявили, что их платформы использовались российской стороной для размещения политической рекламы во время предвыборной кампании США. Руководство Фейсбука и Твиттера проявило готовность сотрудничать с Конгрессом при проведении специального расследования.

Ожидается, что представители технологических компаний дадут показания о российском вмешательстве на слушаниях в комитетах Палаты представителей и Сената по разведке 1-го ноября.