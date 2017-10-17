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Михаил Фишман: Страх перед мертвым Немцовым – поразителен

Михаил Фишман: Страх перед мертвым Немцовым – поразителен
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Накануне в Парламентской ассамблее Совета Европы прошли слушания в рамках подготовки доклада по делу об убийстве Бориса Немцова.

9 октября - оппозиционному политику исполнилось бы 58 лет. Эту дату отметили по разному. В Берлине прошел форум его имени, в Москве активисты движения Серб в очередной раз сорвали с дома Немцова мемориальную табличку, а Верховный суд смягчил приговор осужденным за его убийство. Им отменили дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Остальная часть приговора осталась без изменений. Дискуссии вокруг политического наследия Бориса Немцова не прекращаются с момента его убийства.

То, как кто-то в России помнит, а кто-то пытается агрессивно забыть легендарного политика, автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко говорила с журналистом, соавтором фильма «Слишком свободный человек» Михаилом Фишманом.

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    Юлия Савченко

    Журналист-международник cо стажем работы в России, Центральной Азии, Великобритании и США. На Русской службе "Голоса Америки" - с 2010 года. Освещает темы политики, международных отношений, экономики, культуры. Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги»

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