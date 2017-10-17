Михаил Фишман: Страх перед мертвым Немцовым – поразителен

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Накануне в Парламентской ассамблее Совета Европы прошли слушания в рамках подготовки доклада по делу об убийстве Бориса Немцова.
9 октября - оппозиционному политику исполнилось бы 58 лет. Эту дату отметили по разному. В Берлине прошел форум его имени, в Москве активисты движения Серб в очередной раз сорвали с дома Немцова мемориальную табличку, а Верховный суд смягчил приговор осужденным за его убийство. Им отменили дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Остальная часть приговора осталась без изменений. Дискуссии вокруг политического наследия Бориса Немцова не прекращаются с момента его убийства.
То, как кто-то в России помнит, а кто-то пытается агрессивно забыть легендарного политика, автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко говорила с журналистом, соавтором фильма «Слишком свободный человек» Михаилом Фишманом.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.