Михаил Фишман: Страх перед мертвым Немцовым – поразителен

9 октября - оппозиционному политику исполнилось бы 58 лет. Эту дату отметили по разному. В Берлине прошел форум его имени, в Москве активисты движения Серб в очередной раз сорвали с дома Немцова мемориальную табличку, а Верховный суд смягчил приговор осужденным за его убийство. Им отменили дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Остальная часть приговора осталась без изменений. Дискуссии вокруг политического наследия Бориса Немцова не прекращаются с момента его убийства.

То, как кто-то в России помнит, а кто-то пытается агрессивно забыть легендарного политика, автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко говорила с журналистом, соавтором фильма «Слишком свободный человек» Михаилом Фишманом.