Возле украинского парламента проходит акция в поддержку политических реформ

Всеукраинская акция в поддержку политической реформы, 17 октября. Площадь Конституции возле Верховной Рады. Требования протестующих: принять новый закон о выборах народных депутатов Украины; создать антикоррупционный суд; отменить депутатскую неприкосновенность. Как сообщает корреспондент Русской службы Голоса Америки с места события, участники акции выражают решительность в своих действиях и призывают власть услышать законные, как они говорят, требования.

Спустя несколько часов с момента начала митинга у стен Верховной Рады, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что «президент внес в парламент как неотложный проект закона об отмене депутатской неприкосновенности».

«Отмена депутатской неприкосновенности, как и создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы - важные составляющие эффективной борьбы с коррупцией»,- отметил на своей странице Святослав Цеголко.

В свою очередь, лидер Украины 17 октября отметил, что мирные протесты являются важным элементом демократии. Президент Петр Порошенко подчеркнул, что с «пониманием относится к акциям и уважает их участников».

«Рад, что мои инициативы получили отклик в сердцах людей, в том числе и организаторов акции. Еще два года назад я внес проект изменений в Конституцию Украины, которые предусматривали отмену депутатской и судейской неприкосновенности. Судейская неприкосновенность в формате инициированной мной судебной реформы ликвидирована»,- сказал Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.

Выступая на митинге, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что, если Верховная Рада сегодня не поддержит требования протестующих, они будут добиваться отставки президента Украины Петра Порошенко, сообщает украинская пресса.