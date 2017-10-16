Трамп: мы намерены сократить излишние государственные расходы

16 октября президент Трамп проводит в Белом доме заседание кабинета министров. Обращаясь к членам кабинета, президент подчеркнул необходимость резкого снижения налогов. Он также отметил, что следует существенно снизить государственные расходы и внимательно рассмотреть вопросы, касающиеся программ социального обеспечения.

«Мы хотим…сократить излишние государственные расходы», – сказал глава Белого дома.

«Мне нужно, чтобы мой кабинет сотрудничал с директором Малвэни (директор Офиса по менеджменту и бюджету), с тем, чтобы бороться за эти сокращения расходов и гарантировать, чтобы они произошли, и чтобы они сделали министерства настолько гибким и эффективными, насколько это возможно», – подчеркнул Трамп.

Президент призвал к борьбе с наркобизнесом, представители которого прибегают к убийствам. Трамп вновь отметил актуальность задачи возведения стены на границе с Мексикой и высказался в поддержку фундаментальной иммиграционной реформы.

Касаясь своих отношений с сенаторами-республиканцами, президент назвал эти отношения превосходными, но добавил, что сенаторы не делают того, что должны.

Наряду с экономическими и внутриполитическими вопросами, Трамп остановился на судьбе ядерного соглашения с Ираном. По его словам, полный отказ от ядерной сделки с Тегераном – очень реальная возможность.