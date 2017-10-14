Москва настаивает на участии в выборах судей ЕСПЧ в Страсбурге

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не будет признавать решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если не будет участвовать в выборе судей. Володин считает, что решения суда не должны распространяться на Россию, если она не "допущена" к формированию этого суда, сказал Володин журналистам в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК. Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет признавать решения ЕСПЧ в том случае, если не сможет вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Депутаты ПАСЕ выбирают судей ЕСПЧ, аргументировала свою позицию Матвиенко. Она подчеркнула, что без участия российской делегации в голосовании все избранные депутатами лица "не будут полностью легитимными".

Отношения между Россией и ПАСЕ обострились после российской аннексии Крыма. В апреле 2014 года российскую делегацию лишили права голоса, исключили из руководящих органов ПАСЕ и отстранили от работы в миссиях наблюдателей. В январе 2015 года санкции были продлены до апреля 2015 года. Делегация Российской Федерации решила отказаться от участия в деятельности ассамблеи до конца 2015 года, затем отказалась от участия в январской сессии 2016 года.



Выборы председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы состоятся в январе 2018 года. Предыдущие два года ассамблею возглавлял испанец Педро Аграмунт, переизбранный на этот пост в 2017 году. Однако 6 октября подал в отставку, сославшись на состояние здоровья. В апреле бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия председателю ассамблеи в связи с его визитом в Сирию и лишило его права голоса. Сам глава ассамблеи признал ошибкой свою поездку в Сирию. На досрочной отставке Аграмунта, в частности, настаивал Киев. Украинская делегация в ПАСЕ потребовала запуска процедуры импичмента предедателю Парламентской ассамблеи. По словам первого вице-спикера Верховной рады Иринц Геращенко "Аграмунт представляет Путина и Асада, а не ПАСЕ".