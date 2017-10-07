Amnesty поддержала право граждан России на мирные акции протеста

Международная правозащитная организация Amnesty International выступила с заявлением в связи с задержаниями десятков участников мирных протестных акций в России. В заявлении организации отмечается, что акции прошли во многих городах России в день рождения Владимира Путина. Российские власти должны немедленно и безусловно освободить задержанных участников акций протеста и расследовать сообщения о злоупотреблениях силой со стороны полиции в Санкт-Петербурге и Якутске, заявила Amnesty International.

"Намерение Кремля не вызывает сомнений – лишить жизни протестное движение. Но в последние месяцы также стало ясным, что эта цель не может быть достигнута. Каждый человек имеет право на мирный протест, и многие жители России хотят это право реализовать. Российские власти должны немедленно начать уважать и защищать права протестующих граждан". С таким заявлением выступил заместитель директора регионального отделения Amnesty International Денис Кривошеев.

7 октября по всей России прошли акции сторонников Алексея Навального. Сам оппозиционер в начале октября был арестован на 20 суток за призывы участвовать в несанкционированной акции в Нижнем Новгороде. Петербургские власти также отказали штабу Навального в организации акции для встречи с политиком, в ответ он призвал своих сторонников выйти на несанкционированный митинг.