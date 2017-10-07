В Москве проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального

Сегодня в Москве и других городах России по призыву оппозиционера Алексея Навального прошли уличные акции. Собравшиеся на них люди, в основном, молодежь, скандировали лозунги в поддержку Навального, находящегося сейчас под арестом, а также критиковали президента России Владимира Путина за преследование оппозиции. Акции были приурочены ко дню рождения Владимира Путина. В российской столице обошлось практически без задержаний, а колонне критиков Кремля удалось дойти до Государственной Думы и провести шествие около здания российского парламента