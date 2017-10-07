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В Москве проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального

Сегодня в Москве и других городах России по призыву оппозиционера Алексея Навального прошли уличные акции. Собравшиеся на них люди, в основном, молодежь, скандировали лозунги в поддержку Навального, находящегося сейчас под арестом, а также критиковали президента России Владимира Путина за преследование оппозиции. Акции были приурочены ко дню рождения Владимира Путина. В российской столице обошлось практически без задержаний, а колонне критиков Кремля удалось дойти до Государственной Думы и провести шествие около здания российского парламента

Протест в Москве
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Aкции в поддержку Навального
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Москва, акция в поддержку Навального, live
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    Данила Гальперович

    Репортер Русской Службы «Голоса Америки» в Москве. Сотрудничает с «Голосом Америки» с 2012 года. Долгое время работал корреспондентом и ведущим программ на Русской службе Би-Би-Си и «Радио Свобода». Специализация - международные отношения, политика и законодательство, права человека.

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