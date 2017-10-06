Главу Агентства национальной безопасности требуют вызвать в Сенат

Сенатор-демократ Джин Шахин потребовала в четверг провести экстренные слушания о возможном хищении программного обеспечения, разработанного и использовавшегося Агентством национальной безопасности (АНБ), хакерами из России. Законодатель уверена, что взлом компьютерных сетей был организован российскими властями.

В письме на имя руководителей сенатского комитета по обороне Шахин заявила, что этот вопрос требует немедленного рассмотрения.

«Я призываю вас без промедления назначить слушания, пригласив для дачи показаний представителей администрации, включая директора АНБ адмирала Майкла Роджерса, - говорится в обращении. - Необходимо выяснить, кто стоит за взломом систем безопасности, и что предпринимает федеральное правительство для предотвращения таких инцидентов в будущем».

По данным The Wall Street Journal, в 2015 году «российские хакеры» использовали один из антивирусов, разработанных «Лабораторией Касперского» для взлома личного компьютера одного из подрядчиков АНБ. Похищенные данные затем были использованы для получения доступа к одному из серверов Агентства.

Основатель и глава «Лаборатории» Евгений Касперский неизменно отрицал причастность к этому инциденту, ссылаясь на отсутствие каких-либо улик, свидетельствующих о том, что он мог знать об использовании созданных его компанией программ для взлома защищенных сетей в США.

Источники издания сообщили, что о хакерской атаке стало известно лишь весной 2016 года.

В минувшем сентябре министерство внутренней безопасности США без объяснения причин запретило всем федеральным ведомствам использовать какие-либо программы и продукты, разработанные «Лабораторией Касперского».

Одновременно стало известно о том, что Евгений Касперский согласился дать показания в комитете по науке Конгресса США. Слушания с участием российского предпринимателя были назначены на 26 сентября, но впоследствии отложены на неопределенный срок.