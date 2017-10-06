Трамп заявил, что Иран не соблюдает "дух" ядерной сделки

Президент Дональд Трамп вечером в четверг заявил, что в ближайшее время он может объявить, выйдут ли США из так называемой «ядерной сделки» с Ираном.

«Вы услышите об Иране очень скоро», - заявил он журналистам в ответ на вопрос о судьбе соглашения.

Президент США вновь повторил, что, по его мнению, Тегеран «не соблюдает дух» договора, заключенного с США и пятью ведущими мировыми державами.

«Мы не можем позволить Ирану получить доступ к ядерному оружию, - сказал Дональд Трамп. – Иранский режим поддерживает террористов, распространяет насилие, кровопролитие и хаос по Ближнему Востоку. Именно поэтому мы должны покончить с продолжающейся агрессией Ирана и его ядерными амбициями. Они не соблюдали дух этого договора».

По условия соглашения, к 15 октября администрация США должна официально объявить, соблюдает ли Тегеран условия «сделки», согласно которой Иран отказался от реализации программы по созданию ядерного оружия в обмен на смягчение санкций.

Президент Трамп неоднократно заявлял о том, что США могут выйти из числа участников соглашения, называя договор «худшей сделкой, которую я когда-либо видел». Тем не менее, официальные лица в Вашингтоне в публичных высказываниях давали понять, что Соединенные Штаты не собираются идти на новую конфронтацию с Тегераном.

По сообщениям ряда американских СМИ, президент намерен поручить Конгрессу рассмотреть вопрос о выполнении Ираном условий соглашения. Подобный шаг позволит Соединенным Штатам не выходить из договора, оставив за собой право на введение новых санкций против Тегерана.