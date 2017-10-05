Хакеры могли получить доступ к телефону главы администрации Белого дома

Личный мобильный телефон главы администрации Белого дома Джона Келли в декабре прошлого года мог быть взломан неизвестными хакерами.

По данным издания Politico, чиновник обратился в IT-департамент адмнистрации, пожаловавшись на сбои в работе телефона, и просив проверить устройство.

После проверки специалисты пришли к выводу, что смартфон был взломан неизвестными хакерами, и больше не может быть использован. Когда именно произошел взлом, не сообщается, но, по данным издания, киберпреступники могли получить доступ к информации, которую получал Келли, будучи главой министерства внутренней безопасности.

Сотрудникам администрации стало известно об инциденте из письма, которое было распространено в Белом доме в начале октября этого года.

Официальные лица сообщили Politico, что с января 2017 года Джон Келли не использовал личый телефон, получив защищенный аппарат.