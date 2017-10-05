СМИ: Автор досье на Трампа дал показания спецпрокурору Мюллеру

Следователи из группы спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование о российском вмешательстве в президентскую кампанию 2016 года, получили показания автора скандального досье на Дональда Трампа, бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила.

Несколько источников, близких к расследованию, подтвердили телеканалу CNN, что встреча состоялась минувшим летом. Ранее агенство Reuters сообщило, что собранное Стилом досье было приобщено к материалам расследования.

Документ был подготовлен бывшим офицером MI6 по заказу одной из оппозиционных Трампу республиканских организаций. Сбор некоторых материалов также финансировала группа, поддерживавшая в ходе избирательной кампании Хиллари Клинтон.

В досье, опубликованном сразу несколькими американскими информационными сайтами вскоре после выборов, содержались сведения о контактах Дональда Трампа с российскими политиками и бизнесменами, а также детально описывалась поездка будущего президента США на конкурс «Мисс Вселенная» в Москву.

В январе этого года разведсообщество США опубликовало доклад, посвященный возможному российскому вмешательству в избирательную кампанию, заявив, что материлы, собранные Стилом, были «серьезно рассмотрены», а о содержании этого документа накануне инаугурации был проинформирован и Дональд Трамп.

В минувшую среду лидеры сенатского комитета по разведке Ричард Берр и Марк Уорнер заявили, что неоднократно приглашали Кристофера Стила дать показания в Конгрессе, но неизменно получали отказ.