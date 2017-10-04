Петр Померанцев: Я не думаю, что русские готовы умирать за эту власть

Лидеры сенатского Комитета по разведке в среду отчитались о ходе расследования российского вмешательства в президентскую кампанию 2016 года, предупредив, что Москва может вновь попытать счастья на выборах, которые пройдут в будущем году.

Разговор о вмешательстве России в американские выборы – тема постоянных дискуссий в Вашингтоне.

Старший научный сотрудник Института глобальных вопросов Лондонской школы экономики, автор книги «Ничего не правда и все возможно» Петр Померанцев считает, что слово «вмешательство» не в полной мере отражает процессы, происходящие в киберпространстве.

О роли России в выборах в США и Германии, а также о качестве российской пропаганды с Петром Померанцевым поговорила автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко.