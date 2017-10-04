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Петр Померанцев: Я не думаю, что русские готовы умирать за эту власть

Петр Померанцев: Я не думаю, что русские готовы умирать за эту власть
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Журналист и исследователь пропаганды – о формировании «альтернативной реальности»

Лидеры сенатского Комитета по разведке в среду отчитались о ходе расследования российского вмешательства в президентскую кампанию 2016 года, предупредив, что Москва может вновь попытать счастья на выборах, которые пройдут в будущем году.

Разговор о вмешательстве России в американские выборы – тема постоянных дискуссий в Вашингтоне.

Старший научный сотрудник Института глобальных вопросов Лондонской школы экономики, автор книги «Ничего не правда и все возможно» Петр Померанцев считает, что слово «вмешательство» не в полной мере отражает процессы, происходящие в киберпространстве.

О роли России в выборах в США и Германии, а также о качестве российской пропаганды с Петром Померанцевым поговорила автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко.

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    Юлия Савченко

    Журналист-международник cо стажем работы в России, Центральной Азии, Великобритании и США. На Русской службе "Голоса Америки" - с 2010 года. Освещает темы политики, международных отношений, экономики, культуры. Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги»

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    Дмитрий Шахов

    Оператор, продюсер программы "Настоящее время. Итоги". на "Голосе Америки" с 2014 

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