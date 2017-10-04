Петр Померанцев: Я не думаю, что русские готовы умирать за эту власть

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Журналист и исследователь пропаганды – о формировании «альтернативной реальности»
Лидеры сенатского Комитета по разведке в среду отчитались о ходе расследования российского вмешательства в президентскую кампанию 2016 года, предупредив, что Москва может вновь попытать счастья на выборах, которые пройдут в будущем году.
Разговор о вмешательстве России в американские выборы – тема постоянных дискуссий в Вашингтоне.
Старший научный сотрудник Института глобальных вопросов Лондонской школы экономики, автор книги «Ничего не правда и все возможно» Петр Померанцев считает, что слово «вмешательство» не в полной мере отражает процессы, происходящие в киберпространстве.
О роли России в выборах в США и Германии, а также о качестве российской пропаганды с Петром Померанцевым поговорила автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.