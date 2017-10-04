Президент США не готов ужесточать контроль над продажей оружия

В среду Дональд Трамп посетит место трагедии в Лас-Вегасе
Президент Дональд Трамп считает, что трагедия в Лас-Вегасе, ставшая крупнейшей в истории США, не должна стать причиной для ужесточения законов об обороте оружия в стране.
«В какой-то момент, вполне возможно, это произойдет. Но точно не сейчас», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о планах Белого дома в отношении возможного изменения законов об оружии.
Напомним, накануне 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям на концерте кантри-музыки в Лас-Вегасе. Жертвами стрелка стали 59 человек, более 500 получили ранения. Позднее полиция обнаружила в гостиничном номере, который снял Пэддок, и в его доме несколько десятков единиц оружия.
Дональд Трамп прокомментировал трагедию в Лас-Вегасе вечером во вторник, после возвращения в Вашингтон из Пуэрто-Рико. Он назвал гибель нескольких десятков людей «актом абсолютного зла», пообещав, что утром в среду он приедет на место массового расстрела.
«Я поеду завтра рано утром, и буду в Лас-Вегасе, - сказал президент США. – Мы хотим навестить некоторых из пострадавших, кто сейчас выздоравливает. Об этом очень страшно даже думать, очень страшно».
Стрелка Дональд Трамп назвал «больным и безумным человеком», заявив, что в ходе поездки он намерен встретиться с представителями правоохранительных органов и городских властей.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.