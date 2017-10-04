Президент США не готов ужесточать контроль над продажей оружия

Президент Дональд Трамп считает, что трагедия в Лас-Вегасе, ставшая крупнейшей в истории США, не должна стать причиной для ужесточения законов об обороте оружия в стране.

«В какой-то момент, вполне возможно, это произойдет. Но точно не сейчас», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о планах Белого дома в отношении возможного изменения законов об оружии.

Напомним, накануне 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям на концерте кантри-музыки в Лас-Вегасе. Жертвами стрелка стали 59 человек, более 500 получили ранения. Позднее полиция обнаружила в гостиничном номере, который снял Пэддок, и в его доме несколько десятков единиц оружия.

Дональд Трамп прокомментировал трагедию в Лас-Вегасе вечером во вторник, после возвращения в Вашингтон из Пуэрто-Рико. Он назвал гибель нескольких десятков людей «актом абсолютного зла», пообещав, что утром в среду он приедет на место массового расстрела.

«Я поеду завтра рано утром, и буду в Лас-Вегасе, - сказал президент США. – Мы хотим навестить некоторых из пострадавших, кто сейчас выздоравливает. Об этом очень страшно даже думать, очень страшно».

Стрелка Дональд Трамп назвал «больным и безумным человеком», заявив, что в ходе поездки он намерен встретиться с представителями правоохранительных органов и городских властей.